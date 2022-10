Lufthansa-Chef rechnet erneut mit schwierigem Sommer

Der Winter ist im Anmarsch, doch Lufthansa-Chef Carsten Spohr denkt schon an den Sommer. Denn der wird sein Unternehmen nach eigenen Einschätzungen wieder an seine Grenzen bringen und für den ein oder anderen chaotischen Tag nicht nur am Frankfurter Flughafen sorgen. "Wir erleben eine stark wachsende Nachfrage und fliegen aktuell an der Auslastungsgrenze", so Spohr. Aktuell biete die Lufthanse im Schnitt rund 75 Prozent der Kapazität des Vor-Corona-Jahrs 2019 an, im nächsten Jahr sollen es 85 Prozent werden. "Das wird alle Beteiligten der Industrie an die Grenzen dessen bringen, was sie bewältigen können", prophezeit der Firmen-Chef.

Hauptsächlich mangele es an Personal. Die Flughäfen müssten kräftig einstellen und die Flugsicherung müsse mit zusätzlichen Flugbewegungen zurechtkommen. "Wir selbst stellen derzeit 1000 neue Mitarbeiter pro Monat ein." Um jedoch ein Chaos wie in diesem Jahr zu vermeiden, müssten Flughafen-Dienstleister, Behörden und auch Hersteller, die Ersatzteile liefern, enger zusammenarbeiten und zeigen, dass sie aus der Situation gelernt haben. "Wir müssen alle ihre Hausaufgaben machen", so Spohr.