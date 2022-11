Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen, es ist Donnerstag, 6 Uhr, hier ist Ihr Morgenticker. Eine sprachvolle Einleitung erspare ich mir heute, aufgrund der ersten Nachricht werden Sie schnell wissen, warum. Daher in Kürze: Bis 10 Uhr blicke ich - mit Ihnen, falls Sie möchten - auf den Morgen, schaue darauf, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schicken.