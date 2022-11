Energie zu teuer: erste Thermen geschlossen

Ein bisschen im warmen Wasser schwimmen, dann im Solebad entspannen und noch eine Runde in die Sauna: In Thermen kann man mal so richtig die Seele baumeln lassen. Für viele Thermalbäder ist die Situation aufgrund steigender Energiekosten allerdings alles andere als entspannt. Der Betrieb habe sich so enorm verteuert, dass auch in Hessen erste Einrichtungen bereits vorübergehend oder sogar ganz schließen mussten. Für weitere dürfte dies bevorstehen, heißt es beim Deutschen Heilbäderverband. Die Heilbäder und Kurorte fordern deswegen rasche Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds.

In Bad Salzhausen (Wetterau) etwa musste kürzlich die Justus-von-Liebig-Therme schließen. Nach schon in der Vergangenheit hohen Defiziten habe man nun die "Reißleine ziehen" müssen, so das Bad. Auch Bad Hersfeld machte die Kurbad-Therme zum 1. November vorübergehend dicht - um Gas zu sparen. Neben Schließungen reagierten einige Kommunen und Betreiber auch mit Preiserhöhungen, verkürzten Öffnungszeiten oder anderen Einschränkungen. Doch das könne Gäste vergraulen, sagte Brigitte Goertz-Meissner, Präsidentin des Deutschen Heilbäderverbandes. Sie fürchtet eine Abwärtsspirale mit schlimmen Folgen für die Standorte: Wenn Bäder ihre Angebote einschränken oder gar ganz schließen müssen, treffe das auch Tourismus, Gastronomie und den Einzelhandel.