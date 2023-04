Hessen wirbt für Sondertribunal zu Ukraine-Krieg

Hessen dringt bei den Bundesländern auf Zustimmung für die Einrichtung eines internationalen Sondertribunals, um die russische Führungsriege für den Angriffskrieg in der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. Der hessische Justizminister Roman Poseck (CDU) habe den Justizministern der Länder einen entsprechenden Vorschlag für ihre Konferenz am 25. und 26. Mai in Berlin vorgelegt, sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Darin heißt es, der Krieg bedrohe nicht nur Europas Friedensordnung: "Er könnte auch autoritäre Regime weltweit ermutigen, Angriffskriege wieder als Mittel der Politik zu betrachten". Unter anderem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), das EU-Parlament und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatten bereits für ein Sondertribunal geworben. Auch den Bundesländern würde es laut Poseck "gut anstehen", sich so gegen Kriegsverbrechen in der Ukraine zu positionieren. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag komme dafür mangels Anerkennung von Russland und auch den USA nicht infrage.