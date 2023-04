Türkinnen und Türken wählen in Frankfurt und Kassel

Am 14. Mai wird in der Türkei ein neues Parlament und der Präsident gewählt. Ab heute können die türkischen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland an die Wahlurnen. In Hessen sind knapp 150.000 Menschen wahlberechtigt.

Die zentrale türkische Vertretung ist das Generalkonsulat in Frankfurt. Dort werden die Wahlurnen von heute an bis Dienstag, den 09. Mai, stehen. Um türkischen Wahlberechtigten etwa aus Nordhessen die Reise nach Frankfurt zu ersparen, gibt es dieses Mal auch eine Wahlmöglichkeit in Kassel. Die Orte sind aber nicht bindend, das heißt, Interessierte dürfen auch in anderen Bundesländern wählen. In der Bevölkerung mit Migrationshintergrund stellen Türken laut dem Hessischem Integrationskompass die größte Gruppe dar.