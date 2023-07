Breitenbach: Ein Verletzter bei Wohnhausbrand

In Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) ist am frühen Morgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer im Keller aus. Ein Mensch wurde bei dem Brand verletzt, er kam mit einer mittleren Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Wieso das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Schadens war am Morgen nicht bekannt. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 4.20 Uhr. Inzwischen ist der Brand gelöscht, wie die Polizei mitteilte.