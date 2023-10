Erste Flüge aus Israel in Frankfurt erwartet

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel sollen am Donnerstag die ersten deutschen Bürger und Bürgerinnen zurück in die Heimat gebracht werden. Laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes an deutsche Staatsbürger vor Ort werden im Laufe des Tages insgesamt vier Sonderflüge in Tel Aviv starten – zwei davon fliegen nach München, zwei nach Frankfurt. Mit der ersten Ankunft in Frankfurt ist am Nachmittag zu rechnen, heißt es. Auch am Freitag soll es insgesamt vier Flüge mit der gleichen Route geben.

Für die Teilnahme an den Sonderflügen stellt die Lufthansa nach dpa-Informationen 550 Euro pro Person in Rechnung. 250 Euro übernimmt der Staat.