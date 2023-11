Los geht's

Guten Morgen, liebe Hessinnen und Hessen. Heute in genau einem Monat steht endlich wieder der Tag an, an dem alle hessischen und nicht-hessischen Kinder sehr schlecht schlafen und ständig in den Himmel gucken werden. Denn dann ist schon wieder das Christkind (oder der Weihnachtsmann) auf dem Weg zu allen hessischen und nicht-hessischen Schornsteinen. Klingt nach einem ähnlich stressigen Job wie der Morgenticker. Das Gute: Ich darf drinnen arbeiten. Das Schlechte: Es jubelt absolut niemand, wenn ich dann wirklich da bin.

Bis 10 Uhr machen wir es uns an dieser Stelle dennoch maximal-besinnlich und schauen auf die wichtigsten Nachrichten dieses Bundeslandes. Mein Name ist Mark Weidenfeller und ich habe in Helsinki vor zwei Wochen eine Rentier-Frühlingsrolle gegessen. Sorry, Santa. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Wünsche haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail.