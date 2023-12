Eintracht schießt zwei Tore in Nachspielzeit

Die Diva vom Main at its Best: Eintracht Frankfurt schafft es mit der allerletzten Aktion in der zweiten Halbzeit, das Spiel gegen Mönchengladbach zu drehen. So stand es am Ende gestern Abend im Waldstadion 2:1 für die Hessen, die nun auf Platz sechs in der Tabelle hochgerutscht sind. Was für ein Abschied in die Winterpause! Mehr zum Spektakel erfahrt ihr hier.