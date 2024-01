Guten Morgen Hessen!

Hallöchen aus dem Funkhaus in Frankfurt! Hier ist der Frühticker, heute wieder mit mir, Meliha Verderber. Wir schauen gemeinsam in den nächsten Stunden, was am heutigen Donnerstag in Hessen los ist. Schön, dass ihr schon so früh dabei seid. Wer mag, kann mir gerne schreiben oder schöne Fotos aus Hessen bitte hier hochladen . Ich freue mich – und los geht’s!