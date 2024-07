hessenschau.de-User schreibt vom Rollfeld: "Kein Verständnis in unserem Flugzeug"

So ein Protest, wie er aktuell in Frankfurt stattfindet, soll Bewusstsein für Klimaschutz schaffen - nicht nur bei Großkonzernen wie der Fraport, sondern auch bei Hinz und Kunz. Heute morgen in Frankfurt schafft er bei Betroffenen in erster Linie zwei Dinge: Frust und Unverständnis. So hat mir hessenschau.de-User Christian soeben eine Mail geschrieben, die ich Ihnen fast vollständig hier mal präsentieren möchte:

Wir sitzen hier nun bereits seit beinahe 2 Stunden in Frankfurt in unserem Ferienflieger in Richtung Antalya und warten auf die Startfreigabe. Umweltschutz hin oder her: Das, was aktuell geschieht, geht eindeutig zu weit. Protest ja, aber sinnvoller Protest und verhältnismäßig.

Denkt dabei auch jemand an die Betroffenen, deren Flüge ausfallen, gestrichen werden oder stark verzögert stattfinden? Denkt jemand an die Familien mit kleinen Kindern, die inmitten der blockierten Flugzeuge sitzen und nicht wissen, wie sie die zusätzliche Zeit überbrücken sollen?

Danke liebe Klima-Kleber. Danke, dass ihr unser teuer verdientes Geld, welches wir für frühe Flugzeiten und einem möglichst optimal ausgerichteten Jahresurlaub nutzen wollten, verplempert. Danke an euch! Echt super!

Das Euch zumindest in unserem Flugzeug entgegengebrachte Verständnis ist unterirdisch bis gar nicht vorhanden.