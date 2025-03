Streikwelle in Hessen: Heute im Rhein-Main-Gebiet

Wir starten auch heute nochmal in einen großen Streiktag in Hessen. Der dritte Tag in Folge. Nach den großen Verdi-Kundgebungen am Dienstag in Frankfurt und am Mittwoch in Kassel gehen die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr heute nur noch im Rhein-Main-Gebiet weiter. Hier finden Sie alle Infos dazu: