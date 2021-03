Mann flüchtet als Falschfahrer auf der A5 vor der Polizei

In der Nacht ist ein Mann als Falschfahrer auf der A5 bei Darmstadt vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten hatten den Fahrer zuvor in seinem Audi A6 auf dem Zubringer in die Darmstädter Innenstadt kontrollieren wollen, wie die Polizei mitteilte. Doch der Mann missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Die Polizei verlor ihn vorübergehend aus den Augen. Wenig später, gegen 23.20 Uhr, entdeckte eine Streife den Wagen auf einem Autobahnparkplatz zwischen Darmstadt und Weiterstadt. In diesem Moment - wohl als er die Polizei entdeckte - fuhr der Fahrer in die falsche Richtung auf die Autobahn. Umgehend leiteten die Beamten Maßnahmen zur Sicherung der unbeteiligten Verkehrsteilnehmer ein, der Audi-Fahrer konnte jedoch fliehen. Die Polizei geht davon aus, dass er an der nächsten Auffahrt die A5 wieder verlassen hat. Unfälle gab es keine. Die Ermittler hoffen nun auf Mithilfe möglicher Zeugen.