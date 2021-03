Skilifte auf Wasserkuppe stehen still trotz Schnees - Willingen offen

Am Wochenende soll auf Hessens höchstem Berg, der Wasserkuppe, noch einmal Schnee fallen - doch der Liftbetreiber hält weiter daran fest, sich auf die Sommersaison vorzubereiten. "So langsam haben wir mit der Wintersaison abgeschlossen", sagte der Betriebsleiter. Selbst wenn es am Sonntag noch einmal 10 bis 15 Zentimeter schneien sollte: "Das reicht bei weitem nicht."

Der Boden sei viel zu warm, für eine präparierte Strecke mit 20 Zentimetern Schnee sei Pulverschnee von 35 bis 40 Zentimetern notwendig. Momentan liegen auf der Wasserkuppe laut Heitmann etwa fünf bis zehn Zentimeter, je nach Lage. Doch auch die tauten angesichts des warmen Wetters sehr schnell.

Erst in der vergangenen Woche hatten die Skigebiete in Hessen nach monatelangem Lockdown wieder öffnen dürfen. In Willingen (Waldeck-Frankenberg) hatten die Betreiber in den kalten Wochen vorgesorgt und die Pisten beschneit. 1.000 Tageskarten seien für das gesamte Wochenende bereits ausverkauft, auch das Flutlichtfahren in den Abendstunden komme gut an, sagte eine Sprecherin des Skigebiets.