Guten Morgen!

Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est vendredi et le weekend est proche. Das war, Kunstpause, französisch. Oh, äh, ja, falsche Sendung, das ist ja gar nicht "Die Sendung mit der Maus" - sondern der Morgenticker. Und hier ist auch gar nicht Armin Maiwald, lediglich Nico Herold. Tut mir leid. Vielleicht haben Sie ja dennoch Lust, mit mir gemeinsam auf den den Morgen zu schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder sonst etwas auf dem Herzen haben, können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Also dann: Allez hopp!