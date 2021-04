Bibliothek der Dinge eröffnet

Alle Menschen, die dem Altgriechischen mächtig sind, müssen jetzt wegschauen. In Frankfurt-Sachsenhausen gibt es seit diesem Mittwoch nämlich eine Bibliothek der Dinge. Was sprachwissenschaftlich wenig bis gar keinen Sinn ergibt, ist für den schnöden Alltag jedoch eine echte Bereicherung. Statt einer Sammlung von Büchern (Bibliothek) liegen in den Regalen der Bibliothek der Dinge, Sie ahnen es: Dinge. Wie Mitarbeiterin Theresa Doff erklärte, können sich Interessierte ab sofort Waffeleisen, eine Hängematte, einen Entsafter, einen Hochdruckreiniger oder auch einen Werkzeugkoffer ausleihen. Der komplette Fundus besteht derzeit aus 80 Gegenständen. "In einer Bücherei muss es ja nicht nur um Bücher gehen", so Doff. Ich will nicht widersprechen.