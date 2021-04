Hoher Schaden bei Brand in Maschinenhalle

In Biblis-Nordheim (Bergstraße) ist in der Nacht in einer größeren Scheune ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude sei eher eine Maschinenhalle, sagte ein Polizeisprecher. Diese brenne vollständig. Der Schaden gehe wohl an die Million, sagte er. Auch Hühner seien in der Scheune gewesen. Zu ihrem Verbleib konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. Auch die Brandursache ist unklar. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.