Eintracht vor Endspiel auf Schalke

Ja, es gibt sie noch. Die leise Hoffnung der Frankfurter Eintracht auf die Teilnahme an der Champions League. Der Sieben-Punkte-Vorsprung auf Borussia Dortmund wurde zwar fein säuberlich verspielt und die Gründe für diesen Leistungseinbruch sind weiter nicht bekannt. Laut Trainer Adi Hütter sind weder die Mannschaft noch er selbst schuld (vielleicht liegt’s am Wetter) und alles ist eigentlich gar nicht so schlimm. Passend zu dieser Situation wartet am Samstag (15.30 Uhr) der in dieser Situation wohl undankbarste Gegner: der FC Schalke 04. Der Noch-Bundesligist, der so schlecht ist, dass er eigentlich gar nicht gewinnen kann, könnte gegen die Hessen genau das tun und damit alle Träume endgültig platzen lassen. Was Hütter vor dieser Partie sagt? Hier entlang.