Guten Morgen mit rosa Wolken und Tassenturm

Hallihallo, wie geht's denn so? Hier ist der Morgenticker am Freitag. Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin und als ich vor die Haustür trat, dämmerte es bereits. Tageslicht ist gar nicht hoch genug zu schätzen! Vor lauter Euphorie habe ich Ihnen auf dem Weg ein paar rosa Wölkchen fotografiert. Vorm Ausweichbüro erwartete Kollegin Antje Buchholz und mich dann ein Tassenturm. Saubere Gefäße in angemessener Größe für Kaffee gibt's also auch schon, es kann losgehen!

Bis 10 Uhr schreibe ich zusammen, was am Abend und in der Nacht passiert ist, was morgens los ist und was der Tag und das herannahende Pfingstwochenende bringen. Sie können sich wie immer gerne am Ticker beteiligen, indem Sie mir eine Mail schicken.

Clarice Wolter. Bild © hessenschau.de

Rosa Wolken am Morgenhimmel. Bild © hessenschau.de