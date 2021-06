Ab Montag wieder täglich Unterricht für die Kleinen

Ab Montag können erstmals seit dem Beginn des Corona-Lockdowns im vergangenen Herbst voraussichtlich alle rund 360.000 Schüler der Klassen 1 bis 6 wieder jeden Tag in die Schule gehen. "Das ist ein toller Tag für unsere Schulen und eine große Erleichterung für die Familien", erklärte Kultusminister Lorz (CDU) in Wiesbaden. Sehen Sie das auch so? Nach Monaten im Distanz- oder Wechselunterrichts endlich wieder Normalität? Allerdings geht auch in der Grundschule nichts ohne regelmäßige Tests: Allein in der vergangenen Woche seien an den Schulen mehr als eine Million Tests gemacht worden, erklärte der Minister. Davon seien etwa 0,02 Prozent positiv gewesen. "Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass unsere Schulen weiterhin keine Infektionsherde sind."