Pferd galoppiert beinahe auf A5

In Darmstadt ist ein losgerissenes Pferd in letzter Minute daran gehindert worden, auf die A5 zu galoppieren. Das Tier hatte sich gestern Abend am Zaumzeug der Führung seiner Besitzerin entzogen und war "völlig außer Kontrolle" auf Hauptverkehrswegen vom Stadtteil Arheilgen in Richtung Stadtmitte gerannt, wie die Polizei mitteilte. "Der wilde Galopp ging auf der Frankfurter Landstraße am Merck vorbei bis zum Willy-Brandt-Platz in die Innenstadt und von dort in westliche Richtung wiederum auf einer vielbefahrenen Straße Richtung Hauptbahnhof", hieß es.

Das Pferd sei dann über die B26 auf die A672 gelaufen und habe schließlich die Rampe zur A5 erreicht. Dort stellten nach Polizeiangaben mehrere Autofahrer ihre Fahrzeuge quer und hinderten das Tier daran, auf die Fahrbahn zu laufen. Ein Insasse habe das Tier schließlich am Zaumzeug gepackt. Die Besitzerin holte das leicht an den Hufen verletzte Pferd schließlich mit einem Anhänger ab. Bei dem Einsatz seien sieben Streifenwagen der Polizei im Einsatz gewesen. Insgesamt habe das Pferd innerhalb von wenigen Minuten knapp zehn Kilometer zurückgelegt, hieß es.