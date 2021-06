Wetter: Immer wieder Schauer

Na, was haben Sie am Wochenende vor? Etwas, das wetterabhängig ist? Ja? Dann wagen wir doch mal einen Blick auf das, was Petrus so vor hat. Am Freitag gibt es einen Wechsel aus dichten Wolken und Auflockerungen mit Sonnenschein. Hier und da treten Schauer auf, berichten die hr-Wetterexperten. Im Laufe des Nachmittags nehmen die Sonnenanteile zu. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 18 Grad in den Höhenlagen und 23 Grad in Südhessen. Am Samstag ist es überwiegend freundlich mit häufigem Sonnenschein und meist nur lockeren Wolken. Am Sonntag scheint oft die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten einige Wolkenfelder auf und örtlich entwickeln sich Schauer oder Gewitter. Wie immer gilt: Machen Sie das Beste draus!