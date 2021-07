Guten Morgen!

Schönen guten Morgen zusammen zum letzten Morgenticker dieser Woche voller Sonne, Sommer, Sonnenschein. Mit Vollgas geht es schon in Richtung Wochenende, vielleicht, aber nur vielleicht bedeutet das für den Verfasser dieser Zeilen sogar zwei Wochen Urlaub. Aber wie gesagt: nur vielleicht. Vorher gibt's bis 10 Uhr aber freilich noch alles Wichtige aus unserem Bundesland, ich will ja nicht so sein. Daher lassen Sie uns doch gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen, Anmerkungen und besten Urlaubswünschen können Sie mir gerne eine Mail schicken. Also dann: Abflug!