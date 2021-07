Bier-Beben am Bieberer Berg

Es hätte alles so schön sein können: Die Offenbacher Kickers haben am Donnerstagabend Traditionsverein Rot-Weiss Essen zu einem Testspiel am Bieberer Berg (1:4) empfangen und dabei endlich wieder Zuschauer im Stadion begrüßt. Bei bestem Wetter durften insgesamt 6.385 Fans endlich wieder Fußball gucken, Bratwurst (oder Pommes rot-weiss) essen und Pilsbier trinken. An letztem Punkt griff jedoch das Gesundheitsamt ein: Auf den Rängen herrschte Maskenpflicht. Jeder Besucher und jede Besucherin durfte während des Stadionbesuchs nur zwei (!) kleine (!) alkoholische Erfrischungsgetränke zu sich nehmen. Ein Unding.

Folge: Über die OFC-Geschäftsstelle hatte sich vor der Partie eine E-Mail-Flut der Entrüstung ergossen. Inhalt: Bier ist Menschrecht. "Aus unserer Sicht wird der Offenbacher Fußballfan ganz klar benachteiligt", schimpfte dann auch der Offenbacher Geschäftsführer Thomas Sobotzik in einem Video und kündigte an, diese Regel bei den Spielen in der Regionalliga Südwest kippen zu wollen. Je suis Offenbach!