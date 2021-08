Schon über 1.200 Menschen aus Afghanistan evakuiert

Die Bundeswehr hat seit Montag mehr als 1.200 Menschen aus Afghanistan in Sicherheit gebracht. In Kabul starteten gestern Abend zwei weitere Maschinen mit insgesamt mehr als 380 Menschen an Bord, wie die Bundeswehr auf Twitter mitteilte. Es waren der achte und der neunte Evakuierungsflug, seitdem die Rettungsaktion am Montag unter schwierigsten Bedingungen begonnen hat. Die Transportmaschinen fliegen zunächst in die usbekischen Hauptstadt Taschkent, von dort geht es mit zivilen Flugzeugen weiter nach Deutschland. Einer der in Sicherheit gebrachten ist Asib Malekzada aus Kassel. Er hatte den Taliban in Kabul zuvor sein SPD-Parteibuch gezeigt und sich als deutscher Diplomat ausgegeben.