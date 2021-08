Info: Wie geht die Schule nach den Ferien weiter?

Es tut mir ja leid, das jetzt so sagen zu müssen, aber die Ferien sind so gut wie vorbei! Am Montag geht die Schule wieder los und damit auch der ganze Corona-Hustle. Ab Dienstag sind dann auch die neuen Erstklässler mit dabei. Was uns erwartet, will Kultusminister Lorz (CDU) heute um 10 Uhr in Wiesbaden erklären. Sie können sich das bei uns im Stream anschauen und so live dabei sein. Der Minister hatte bereits angekündigt, dass es nach den Ferien für alle Schülerinnen und Schüler landesweit und in allen Schulformen Präsenzunterricht geben soll.

In den ersten beiden Unterrichtswochen sollen alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer nicht wie sonst zweimal, sondern dreimal pro Woche getestet werden. In dieser Zeit muss - unabhängig von der Inzidenz - auch am Sitzplatz eine medizinische Maske getragen werden.