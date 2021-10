Guten Morgen!

Test, Test - oh, äh, wir sind ja schon live. Dann mal einen schönen guten Morgen zum letzten Morgenticker in dieser Woche. Dieser wird an diesem Freitag aus dem Homeoffice gesendet. Schuld sind Bauarbeiten in all zu hörbarer Nähe der Redaktion, die ein Arbeiten vor Ort unerträglich gemacht hätten. Aber: Wird schon werden! Daher können wir jetzt gerne in bewährter Tradition auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Los geht's!