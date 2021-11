Zweite Bombenentschärfung in 24 Stunden

Zwei Bombenentschärfungen in Hessen in nur 24 Stunden: Nach dem Bombenfund in Friedewald (Hersfeld-Rotenburg) ist gestern nicht nur dort, sondern auch in Friedberg ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Bauarbeiter hatten die 75-Kilo-Bombe in Friedberg gestern Nachmittag in der Nähe des Bahnhofs entdeckt. Noch am Abend wurde sie entschärft. In Friedewald war die 45 Kilo schwere Bombe schon am Mittwoch bei Gartenarbeiten auf einem Privatgrundstück gefunden worden, sie wurde gestern Morgen vom Kampfmittelräumdienst entschärft.