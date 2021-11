Hermann Kesten-Preis an Autorin Brežná verliehen

Der Schriftstellerin Irena Brežná ist gestern in Darmstadt der Hermann Kesten-Preis des deutschen PEN-Zentrums verliehen worden. Die Schriftstellerin Barbara Krohn würdigte in ihrer Laudatio Brežná als engagierte Autorin, die zugleich poetisch schreibe. Sie sei eine mutige Frau, als Reporterin in den finstersten Ecken der Welt unterwegs, zugleich eine Zweifelnde, unentwegt Fragen Stellende. "Wenn heute meine Arbeit vom PEN-Zentrum Deutschland gewürdigt wird, dann denke ich an all jene, dich mich mit ihrer Standhaftigkeit zum Schreiben inspiriert haben - in der erworbenen fremden deutschen Sprache, in der ich meine eigene Stimme fand", sagte Brežná laut Manuskript ihrer Dankesrede im Staatstheater.