Guten Morgen!

Schönen guten Morgen zusammen! Haben Sie gestern die Eintracht geguckt? Ja? Nein? Naja, ich jedenfalls. Die Kürze der Nacht können Sie sich bestimmt vorstellen. Nun gut, hilft ja alles nix, der Morgenticker befüllt sich schließlich nicht von alleine. Ab jetzt bis 10 Uhr bin ich daher ihr Mann, versprochen! Lassen Sie uns daher doch jetzt auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Gehen wir's an!