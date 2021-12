Guten Morgen!

Heute habe ich gleich zwei gute Nachrichten für Sie: Es ist Freitag und bis Weihnachten müssen Sie nur noch sieben Mal schlafen. Na wenn das nichts ist - trotz der frühen Stunde. Bis 10 Uhr erfahren Sie hier außerdem wie gewohnt, was in der Nacht in Hessen passiert ist und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Anja Engelke, Sie können mir gerne eine Nachricht schicken. Und los!