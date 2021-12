Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Ich mach's kurz: Die Weihnachts-Woche steht an. Und wie startet man die am besten? Klar, mit dem Morgenticker. Was auch sonst, oder? Von daher lassen Sie uns doch ohne Umwege bis 10 Uhr auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen, Anmerkungen und Weihnachtswünschen können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Auf geht's!