Polizei warnt vor Falschgeld in Kassel und Umgebung

In den vergangenen Wochen ist in Kassel und Umgebung vermehrt Falschgeld im Umlauf gewesen. Seit Anfang Dezember seien rund 40 Fälle bekannt, in denen falsche Geldscheine in Kasseler Geschäften und Restaurants entdeckt wurden, teilte die Polizei gestern Nachmittag mit. Überwiegend handele es sich dabei um falsche 50-Euro-Scheine, aber auch Anzeigen wegen falschen 100-, 20-, 10- und 5-Euro-Scheinen liegen den Ermittlern den Angaben nach vor. Ein Großteil der falschen Scheine sei insbesondere in der Kasseler Innenstadt aufgetaucht. Neben verschiedenen Geschäften und Restaurants hätten unbekannte Täter das Falschgeld auch an Tankstellen, auf Wochenmärkten und vereinzelt auch in Supermärkten und Drogerien im Landkreis Kassel in Umlauf gebracht. Schauen Sie vielleicht lieber zweimal hin, wenn Sie Geldscheine annehmen...