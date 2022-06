Wetter: Schwül und gewittrig

Hier in Frankfurt lacht schon früh am Morgen die Sonne, und so sieht es laut unserer hr-Wetterkarte gerade auch in fast ganz Hessen aus. Aber: Heute Nachmittag ziehen Wolken mit Regen und Gewitter auf. Als erstes trifft es Südhessen, später am Abend auch den Nordosten des Landes. Dabei kann es an einzelnen Orten auch Starkregen geben. Mit 23 bis 28 Grad wird es heute schwül-warm.

Am Wochenende bleibt das Wetter ähnlich: Es wird schwül und gewittrig bei bis zu 28 Grad am Samstag und bis zu 26 Grad am Sonntag.