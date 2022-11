Guten Morgen!

Willkommen zum wochentäglichen Frühstart in den Tag! In diesem Fall ein Freitag, der für den einen oder die andere unter Ihnen schon einen angenehmen Ausblick aufs Wochenende bereithält. Wie auch immer: Schön, dass Sie dabei sind! Mein Name ist Antje Buchholz. Bis 10 Uhr erfahren Sie hier, was in Hessen los ist. Wenn Sie Anmerkungen, Lob oder Kritik haben, freue ich mich über eine Mail. Gerne können Sie auch ein aufmunterndes Foto (hier hochladen) in unsere Frühaufsteherrunde schicken.