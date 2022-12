Uni Marburg schaltet in Weihnachtspause das WLAN ab

Um in der Energiekrise Strom zu sparen, stellt die Philipps-Uni in Marburg in der vorlesungsfreien Zeit um Weihnachten und Neujahr das WLAN aus. Wie die Uni in einer E-Mail an ihre Studierende ankündigte, betrifft das die Zeit vom 23. Dezember (22 Uhr) bis zum 2. Januar (5 Uhr). Rund 1.000 der sogenannten "WLAN-Accesspoints" würden zwischenzeitlich ausgestellt werden. Dadurch könne rund 6.000 Kilowattstunden elektrische Energie eingespart werden, teilte die Uni mit.

Dies würde dem durchschnittlichen Jahresverbrauch zweier privater Haushalte entsprechen. Wo es in der Zeit weiterhin WLAN gibt: in den Gästehäusern der Universität und in den Wohnheimen. In der Pausenzeit sind für gewöhnlich weniger Studierende in der Stadt, auch die Universitätsbibliothek ist an all ihren Standorten vom 24. Dezember bis Neujahr geschlossen.