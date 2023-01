Hallo Hessen!

Guten Morgen, heute ist Freitag der 13.! Außerdem trägt der Ticker in der URL die 666. Darauf hat mich Kollege Weidenfeller gestern noch aufmerksam gemacht. Es ist also Vorsicht geboten.

Bei mir ist bislang aber alles normal verlaufen, ich bin das letzte Stück mit Antje Buchholz in die Redaktion geradelt, vor dem Regen. Was will man mehr! Der Tag ist noch jung, mal sehen, was er bringt. Bis 10 Uhr kehre ich zusammen, was sich in unserem Bundesland ereignet hat. Dann ist endlich Wochenende. Sie können mir mailen.