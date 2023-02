Guten Morgen!

Willkommen zum Morgenticker an diesem Freitag! Es ist nicht nur verdammt früh, sondern auch verdammt kalt. Dennoch bin ich wie gewohnt zur Arbeit ins Frankfurter hr-Funkhaus geradelt - Ehrensache am Internationalen Winter-Fahrradpendlertag . Ja, den gibt's wirklich - und er wird immer am zweiten Freitag im Februar begangen.

Mein Name ist Antje Buchholz. Bis 10 Uhr erfahren Sie hier, was in Hessen los ist. Wenn Sie Lob oder Kritik loswerden wollen, freue ich mich über eine Mail. Gerne können Sie uns auch ein Foto (hier hochladen) schicken.