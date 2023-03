Busse und Bahnen stehen still

Der Streik im öffentlichen Nahverkehr wird am Freitag auch Auswirkungen auf Frankfurt, Kassel und Wiesbaden haben. Demnach stehen in Frankfurt alle U-Bahnen und Straßenbahnen für 24 Stunden ersatzlos still, in Wiesbaden fahren keine Busse. Der Warnstreik soll der Gewerkschaft Verdi zufolge am Freitag mit dem jeweiligen Fahrplanbeginn starten und bis Fahrplanende dauern. In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.