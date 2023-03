Landesvater trifft Heiligen Vater

Viele Rom-Reisende kennen das: Zum Abschluss eines Aufenthalts in der Ewigen Stadt geht es noch einmal auf einen kurzen Abstecher zum Papst. Die meisten Touristen scheitern dabei an den Sicherheitskontrollen oder bleiben irgendwo zwischen Petersdom und Sixtinischer Kapelle an einem Selfiestick hängen. Nicht so Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Der hessische Landesvater wurde am Donnerstag tatsächlich vom Heiligen Vater eingeladen und zu einer, so heißt das dann immer offiziell, Privataudienz empfangen. Rhein brachte Papst Franziskus ein "per Hand gefertigtes Eberbacher Kreuz aus Weinstockholz" mit, wie es in einer Mitteilung der Landesregierung heißt. "Es war mir eine große Ehre", sagte Rhein im Anschluss.