Gedenkfeier und Glockengeläut für Lübcke

Heute Nachmittag um 15 Uhr gibt es anlässlich seines vierten Todestags auf dem Kasseler Martinsplatz eine Gedenkfeier in Erinnerung an Walter Lübcke. Dazu läutet die historische Osanna-Glocke der Martinskirche. "Die Osanna-Glocke ruft traditionell zu Rechtsstaat, Freiheit, Demokratie und innerem Frieden", lautet das Motto, das Pfarrer Willi Temme diesem Datum gegeben hat. Der Mord an Lübcke sei Anlass über "die wesentlichen Anliegen des Zusammenlebens" nachzudenken und "die Verfasstheit des Staates und wie es um sie steht" in den Blick zu rücken.

Die Glocke, die durch ein Bombardement im Zweiten Weltkrieg beschädigt wurde, läutete lange nur zu drei Anlässen: an Karfreitag zur Todesstunde Jesu, am 22. Oktober zum Gedenken an die Bombennacht 1943 und am 7. November zur Erinnerung an die judenfeindlichen Pogrome 1938 in Kassel. Seit 2021 läutet sie auch am Todestag von Walter Lübcke. Auch die Gewalttaten des NSU und insgesamt der politische Terror in Deutschland sollen bei der Veranstaltung thematisiert werden.