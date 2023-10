Hessen startet in die Ferien

Wie es der Zufall und die Dienstplan-Göttin wollen, darf ich Hessen in diesem Jahr nicht nur in die Sommerferien, sondern heute auch in die Herbstferien verabschieden. Am 21. Juli war ich an dieser Stelle auf Schüler, Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen sehr, sehr, sehr neidisch, heute fällt der der Neid passend zu den Ferien etwas kleiner aus. Genau eine Woche bleiben Schulbücher, Ratzefummel und Geodreieck ab dem finalen Freitags-Gong zu Hause. Wer Glück und ein dickes Sparschwein hat, macht sich vielleicht noch ein paar Tage auf die Sonne. Alle Daheimgebliebenen dürfen Kastanien sammeln, ins Kino gehen oder Mama und Papa erklären, wieso die Bildschirmzeit am Smartphone um 300 Prozent angewachsen ist. So oder so: Viel Spaß in den Ferien.