Wisent Fadi geht auf große Reise

Es klingt wie der Titel eines Kinderbuchs, ist aber hessische Realität. Der junge Wisent-Bulle Fadi, der aktuell noch in der Alten Fasanerie in Hanau beheimatet ist, sitzt auf gepackten Koffern. Der gebürtige Hesse wird am 21. November nämlich in den Kaukasus umziehen und dort in einem deutlich größeren Nationalpark wohnen. Grund für den Umzug sind aber nicht etwa die hohen Mietpreise oder fehlende Kita-Plätze. Fadi hat Stress mit seinem Vater Egtober, der zwar einen tollen Namen hat, laut Wildpark-Biologin Marion Ebel aber ein richtiger Rüpel sein soll.

Damit sich Fadi trotz Sprachbarriere in seinem neuen Zuhause wohlfühlt, werden zehn weitere Artgenossen, die sich derzeit noch in Berlin die Zeit vertreiben, zeitgleich mit ihm ausgewildert. Abflug ist am 21. November am Flughafen Frankfurt-Hahn. Fadi's leaving on a jetplane.