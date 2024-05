Guten Morgen

Hallo und schönen guten Morgen! Sollten Sie dies hier zeitnah lesen, gehören Sie höchstwahrscheinlich auch zu den Menschen, die an diesem Brückentag arbeiten müssen. Herzliches Beileid! Vielleicht können wir Ihnen mit diesem Morgenticker ja eine kleine Starthilfe in den Freitag geben. Mein Name ist Julian Moering und in den nächsten Stunden blicken wir zusammen auf die Nachrichten der Nacht, die Meldungen des Morgens und die Themen des Tages. Also, Kaffemaschine an und los geht's!