Immer mehr Studenten im Seniorenalter

Mit insgesamt zehn Jahren an der Uni habe auch ich alles gegeben, um als Langzeitstudent durchzugehen. Im Gegensatz zu sehr vielen (genaue Zahl folgt am Ende, Spannungsaufbau und so) Hessinnen und Hessen habe ich es dann aber doch kurz vor dem Eintritt ins Seniorenalter geschafft, das Mensa-Essen und die Wodka-Wackelpudding-Partys hinter mir zu lassen. Schade eigentlich.

Worum es in diesem Tickereintrag aber eigentlich geht: Die Zahl der an hessischen Hochschulen immatrikulierten Senioren und Seniorinnen ist in den vergangenen Jahren rapide angestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts studierten im Wintersemester 2024/25 786 Männer und Frauen im Alter von mindestens 60 Jahren. Zehn Jahre zuvor waren es noch 504 gewesen. Und ja: Ob all diese Wissbegierigen immer noch oder erstmals studieren, geht aus den Zahlen nicht hervor. Es ist natürlich gut möglich, dass all diese Menschen einfach keine Lust auf Nichtstun und Ausruhen haben und noch mal richtig durchstarten wollen. Verrückt.