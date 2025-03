Brand in Müllverbrennungsanalge in Biebesheim - Bevölkerungswarnung ausgelöst

In Biebesheim (Groß-Gerau) ist gestern Abend gegen 20.30 Uhr eine Fabrikhalle der Hessischen Industriemüll GmbH (HIM) in Brand geraten. In einer der Hallen des Unternehmens brannte es in einem Container. Alle Mitarbeiter wurden nach Angaben des Unternehmens vorsorglich evakuiert. Anwohner wurden auch per Bevölkerungswarnsystem MoWaS angehalten Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Giftige Gase sind laut Unternehmens nicht entwichen. Es handele sich für die Anwohner demnach nur um eine Geruchsbelästigung. Das Feuer sei durch die Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle gebracht worden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten am späten Abend noch an - sind aber mittlerweile abgeschlossen. Verletzte seien nicht bekannt. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.