Hallo!

Schönen guten Morgen! Mein Name ist Clarice Wolter, ich begrüße Sie zum Ticker am Mittwoch. Heute bin ich mit einem geliehenen Elektrofahrrad meine sieben Kilometer in die Redaktion gefahren und was soll ich sagen: Junge, Junge, ich bin noch im Rausch der Geschwindigkeit! Rekordzeit zur Arbeit dank leerer Straßen. Ziemlich wach bin ich also.

Bis 10 Uhr fasse ich zusammen, was am Abend und in der Nacht passiert ist, was am Morgen los ist und was heute noch wichtig wird. Sie können mir gerne eine Mail schreiben.