Antilope legt Bahnverkehr lahm

Eine entlaufene Antilope hat am Abend in Darmstadt einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie diese mitteilte, hatten Verkehrsteilnehmer das 160 Kilogramm schwere Tier gegen 18.30 Uhr am Rhönring gesichtet. Anschließend spazierte die Antilope in Richtung Arheilgen über die Bahngleise. Die Strecke zwischen Darmstadt und Kranichstein musste komplett für den Zugverkehr gesperrt werden.

Landespolizei, Bundespolizei und Mitarbeiter der Tiernotrettung versuchten, das Tier zu betäuben, um es einem in der Nähe gastierenden Zirkus zurückzubringen. Das gestaltete sich schwieriger als zunächst gedacht: Beim ersten Mal wirkte das Narkosemittel nicht. Erst nach einer zweiten Dosis konnten die inzwischen herbeigerufenen Besitzer das Tier in benommenem Zustand in einen Transporter führen. Die Bahnstrecke wurde gegen 23.30 Uhr wieder freigegeben.