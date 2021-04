Segelflugzeug muss notlanden

Ich übernehme an dieser Stelle die Überschrift von Echo-Online (Hallo Echo!) und brülle in die verschlafene Welt: "Schrecksekunde in Lampertheim". Doch was ist passiert? Laut einem Bericht der südhessischen Kollegen geriet am Dienstagnachmittag ein Segelflugzeug in Turbulenzen und musste notlanden. Das Prekäre: Der Pilot, der unverletzt blieb, verlor ausgerechnet in unmittelbarer Nähe eines Umspannwerks an Thermik und damit an Höhe. Die Feuerwehren aus Bürstadt und Hofheim (Bergstraße) rückten mit etwa 40 Rettungskräften aus. Eingreifen mussten sie jedoch nicht. Würden wir in Köln wohnen, wäre das wohl ein klassischer Fall für: Et hätt noch immer jot jejange.