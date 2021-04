Guten Morgen!

Hallo in die Frühaufsteherrunde! Hier ist der Morgenticker am Mittwoch, mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin und was jetzt kommt, wissen Sie schon: Bis 10 Uhr fasse ich zusammen, was am Abend und in der Nacht passiert ist, was heute Morgen los ist und was der Tag noch so bringt. Vielleicht gibt's auch Nutzerfotos, Kaffee-Statusmeldungen und andere Nicht-Nachrichten, wir werden sehen. Sie können sich gerne bei mir melden, und zwar per Mail.